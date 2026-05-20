Tráiler Provoca Carambola sobre Avenida Constituyentes en la Miguel Hidalgo, CDMX

La noche de este miércoles 20 de mayo de 2026, un tráiler provocó una carambola sobre Avenida Constituyentes, a la altura de Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

El aparatoso accidente involucró a cinco vehículos, cerca de calle gobernador Gregorio V. Gelati. La circulación fue cerrada en dirección hacia el centro de la csapital del país. En sentido contrario, el tránsito avanza de manera normal.

Al momento, no se registran lesionados. Sin embargo, las labores continúan para remover a las unidades siniestradas.

#PrecauciónVial | Por choque sobre Av. Constituyentes a la altura de Parque Lira, @AlcaldiaMHmx. Maneje con precaución. pic.twitter.com/mxf5HHYYkp — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 21, 2026

El tractocamión terminó estrellado contra el muro de contención y con la parte delantera por encima de este bloque.

El percance tomó por sorpresa a varios automovilistas que circulaban por la zona. Luego del choque, el pavimento se encontraba bastante resbaloso, lo que ha complicado las maniobras de los conductores.

Tras el impacto, cuerpos de emergencia y bomberos acudieron al sitio para atender la situación y realizar labores de seguridad.

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