Transporte luego de Concierto de Bad Bunny en CDMX 2025: Hay Rutas de RTP a 20 Pesos

¿Vas a acudir a alguno de los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México (CDMX)? Para que regreses seguro a casa luego de las presentaciones del Conejo Malo, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) anunció un programa especial con nueve rutas diseñadas para ofrecer la mayor cobertura por la ciudad.

Aquí te contamos cuáles son las nueve rutas del programa “Regreso Seguro a Casa”, qué días estarán disponibles, cuáles serán sus horarios y dónde saldrán los camiones. ¡Toma nota!

Video relacionado: Bad Bunny: Éxito Rotundo y el Resbalón Viral que Paralizó el Escenario en CDMX.

RTP implementa programa “Regreso Seguro a Casa”

En un comunicado, la Red de Transporte de Pasajeros anunció la puesta en marcha del programa “Regreso Seguro a Casa” para “garantizar que miles de jóvenes y familias regresen con seguridad a casa tras el concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México”.

Afirmó que se trata del servicio de transporte público más económico, con nueve rutas que estarán disponibles para los seis conciertos restantes del Conejo Malo:

Días : 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre del 2025.

: 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre del 2025. Costo : 20 pesos por persona, que se pagará en efectivo al inicio del servicio.

: 20 pesos por persona, que se pagará en efectivo al inicio del servicio. Horario : De 00:30 a 03:00 horas.

: De 00:30 a 03:00 horas. Salida: Los autobuses de RTP saldrán del estacionamiento del Palacio de los Deportes.

La Red afirmó que este programa se alinea con la política social en apoyo a la juventud, que busca garantizar el derecho a la movilidad accesible y segura, así como el derecho a las actividades culturales y recreativas que ofrece la CDMX.

Noticia relacionada: Bad Bunny Celebra Eufórico Segundo Concierto en la CDMX; ¿Quién Fue el Invitado Sorpresa?

Video | Crónica: Bad Bunny y los Momentos Más Emblemáticos que Enamoraron a Fans en CDMX

Estas son las nueve rutas de RTP

Circuito Bicentenario (Norte y Sur) Metro Indios Verdes – Reclusorio Norte Metro Cuatro Caminos – Metro El Rosario San Juan de Aragón – Metro Martín Carrera Metro Tacubaya – Santa Fe – Cuajimalpa Metro Mixcoac – San Ángel – Metrobús Perisur Metro Apatlaco – Metro Constitución de 1917 Metro Pantitlán – Metro Santa Marta Calzada de Tlalpan – Metro Tasqueña – Xochimilco

En su comunicado, puso a disposición este enlace para poder ver los recorridos de las nueve rutas.

Destacó que el único ascenso será en la Puerta 3 del Palacio de los Deportes y los descensos se harán en puntos que cuenten con condiciones óptimas para garantizar la seguridad de las personas usuarias, como zonas iluminadas y espacios adecuados para que los autobuses se estacionen.

Habrá personal identificado de RTP disponible para brindar información.

“Se hace una cordial invitación a los asistentes a trasladarse de manera segura en RTP al finalizar el evento, respetando las indicaciones del personal operativo, evitando el consumo de alcohol, drogas u otras sustancias que puedan afectar su seguridad”, agregó.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb