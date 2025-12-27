Usuarios Caen de las Escaleras de la Estación Isabel La Católica de Línea 1 del Metro

La noche de este sábado 27 de diciembre se registró un incidente en la estación Isabel la Católica de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que va de Pantitlán a Observatorio, luego de que dos pasajeros cayeron en las escaleras de acceso.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando una persona que descendía por las escaleras perdió el equilibrio, se tropezó y, de manera accidental, empujó a otro usuario, lo que provocó que ambos cayeran. La situación generó alerta entre los pasajeros que se encontraban en la zona y dio aviso a las autoridades.

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos del Metro para verificar lo ocurrido, brindar apoyo y resguardar el área a fin de evitar otro accidente. Asimismo, una unidad de emergencias médicas se presentó en la estación para valorar el estado de salud de las personas involucradas.

Los usuarios resultan con heridas leves

Las autoridades informaron que los dos pasajeros resultaron con lesiones leves, principalmente raspones y golpes menores. Luego de ser revisados por el personal médico, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital, ya que ambos se encontraban estables y pudieron salir de la estación por su propio pie.

Por su parte, personal del STC Metro atendió a los usuarios afectados y realizó labores de apoyo en el área donde ocurrió el incidente, además de exhortar a los pasajeros a transitar con precaución, especialmente en zonas de escaleras, para evitar accidentes. El servicio de la Línea 1 continuó operando con normalidad y no se reportaron mayores afectaciones a la movilidad.

