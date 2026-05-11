¿Amenaza de Balacera en la UVM Coyoacán? Universidad Emite Importante Mensaje Hoy 11 de Mayo

La Universidad del Valle de México (UVM) campus Coyoacán informó hoy, 11 de mayo de 2026, que activó el protocolo de seguridad luego de detectar mensajes de amenaza en internet.

En un comunicado, la institución educativa aseguró que todos en el campus se encuentran bien y reafirmó que la seguridad e integridad de su comunidad es una prioridad.

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¿Qué pasó en la UVM?

En redes sociales, se dio a conocer un mensaje en el que un joven advirtió que presuntamente planeaba una balacera, acusando maltratos y abusos.

Al respecto, en su texto oficial, la UVM señaló que hubo contacto directo y seguimiento puntual al estudiante presuntamente involucrado.

“Se le indicó retiro preventivo de campus mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes”, indicó la universidad.

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Medidas de seguridad

También dio a conocer que se reforzaron las medidas de seguridad en el campus, incluyendo el operativo mochila, control de vehículos y coordinación con autoridades.

Al respecto, dijo que el personal estuvo en el exterior de la escuela, “sin que se detectaran elementos de riesgo”.

“Mantendremos los protocolos de seguridad y prevención. Les pedimos mantenerse informados únicamente a través de nuestros canales oficiales”, agregó la UVM.



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Con información de N+.

spb