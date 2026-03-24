Vecinos Reportan Intensos Olores que Emanan del INCIFO de la Ciudad de México

Vecinos reportan olores intensos que emanan del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México.

Vecinos, comerciantes y transeúntes de la colonia Doctores, cerca del Centro Histórico, reportan que en las últimas semanas se ha incrementado un olor fétido que emana de la zona donde está ubicado el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México.

Al respecto, Rubén, familiar de una persona fallecida, indicó:

“Acaba de fallecer mi padre y no tengo cabeza para nada, yo en lo personal, que trabajo en La Viga, un olor similar, sí es insoportable, deberían de tomar cartas en el asunto. Se tiene que esperar y pasar a oler el tiempo que esté ahí, sí es desagradable”

Personas que caminan por el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, en la calle Niños Héroes, de la Colonia Doctores, o que acuden al lugar para reclamar el cadáver de algún familiar se quejan del mal olor que se percibe en la zona.

Video: Reportan Mal Olor Que Sale del Instituto de Ciencias Forenses, en la Colonia Doctores, en la CDMX

Incremento de mal olor en últimas semanas

Y es que personas que pasan a diario por la zona señalan que desde hace meses persiste en el lugar un fuerte olor, aunque en las últimas semanas ha incrementado.

Una gran parte de las personas que deben transitar frente al Instituto de Ciencias Forenses se cubren la nariz; otros, de plano ya utilizan cubre boca.

El mal olor llega hasta el exterior del Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas, ubicado en avenida Niños Héroes 130, donde a diario cientos de personas acuden para presentar un reporte o esperar información sobre sus familiares.

Como Marina, familiar de una persona desaparecida, que señaló:

“Es desagradable, porque esperas información sobre tus familiares y lo único que recibes es que no sale nadie o toma mucho tiempo y, pues, el olor te llega y te marea; estás mucho tiempo aquí y lo que menos quieres es un lugar contaminado”

Algunos trabajadores de la zona aseguran que el mal olor proviene de las coladeras cercanas al INCIFO.

Por su parte Guadalupe, una empleada del lugar, indicó:

“Está horrible, hace como 4 años empezó con este tipo de olor, no olía fétido como ahorita, ahorita, empezando el año, ha sido el olor bien fétido”

Los comerciantes de comida de la zona prefieren no hacer comentarios.

Se buscó la postura del Poder Judicial de la Ciudad de México, del que depende el INCIFO, pero no hubo respuesta.

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Con información de Arturo Sierra

LECQ