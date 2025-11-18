Vehículo Circula entre Peatones por el Corredor Madero en el Centro Histórico

El C5 de la Ciudad de México dio a conocer un video del pasado 1 de noviembre del Corredor Madero, en el Centro Histórico, una calle que es peatonal desde 2010, donde las cámaras del C2 Centro Histórico detectaron un vehículo deportivo blanco circulando a las 3 de la mañana sobre el corredor peatonal Madero, en medio de algunas personas.

En el video se observa al vehículo circular por todo el corredor y entre varios peatones, algunos incluso al darse cuenta de la situación, se hicieron a un lado para dejar que el auto pasara y evitar un accidente.

Video | Conductor Pone en Peligro a Transeúntes: Circula por Corredor Peatonal Madero, en la CDMX

Seguimiento

Después de percatarse de estas acciones, las autoridades mantuvieron el seguimiento a través de las cámaras en la zona.

Y en la esquina de 16 de septiembre y Eje Central, personal de Tránsito interceptó el auto y los elementos se entrevistaron con el conductor, de 31 años de edad, quien no contaba con licencia de manejo por lo que fue infraccionado.

Posteriormente al sitio acudió una grúa para trasladar el vehículo a un depósito para la sanción administrativa correspondiente.

Con información de N+

