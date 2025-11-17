Me Levantaré y Saldré Adelante: Grecia Quiroz Dedica Mensaje a su Esposo Asesinado, Carlos Manzo

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, exigió justicia por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, al publicar un emotivo mensaje en sus redes sociales. A través de su cuenta de Facebook, la funcionaria compartió un texto en memoria de Manzo, quien fue atacado a balazos durante el tradicional Festival de las Velas, celebrado el 1 de noviembre en el marco del Día de Muertos.

“Hoy fue un día muy difícil, nuestros hijos te llaman continuamente y yo me quedo con un golpe en el corazón cada que lo hacen”, escribió Quiroz García.

En su mensaje, también reafirmó su compromiso de buscar justicia: “Pido que se te haga justicia, Carlos. Tu lucha no quedará en vano, me levantaré y saldré adelante, por ti y por nuestros hijos. Te mando un beso hasta el cielo, amor mío”.

El asesinato de Manzo, de 40 años, ocurrió en una plaza de Uruapan donde decenas de personas participaban en las celebraciones tradicionales. Recibió siete disparos y murió horas después en un hospital. La Fiscalía de Michoacán informó que el presunto atacante era un menor de 17 años, abatido en el lugar, y lo vinculó con grupos del crimen organizado.

Grecia Quiroz se convierte de alcalde de Uruapan

Tras el homicidio, el Congreso de Michoacán sesionó de manera extraordinaria el miércoles 5 de noviembre, donde aprobó por unanimidad —con 38 votos a favor— la propuesta para que Grecia Quiroz asumiera el cargo de alcaldesa sustituta de Uruapan para el periodo 2024-2027.

Al rendir protesta, Quiroz García afirmó que continuará el trabajo político encabezado por su esposo. “El legado de Carlos Manzo va a seguir. Aunque hayan callado su voz, esto continuará y el Movimiento del Sombrero no parará”, declaró desde la tribuna.

La alcaldesa reiteró que, pese al dolor, se mantendrá firme en la exigencia de que el crimen sea esclarecido y castigado.