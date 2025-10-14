Venta de Animales en Mercado de Sonora Quedará Prohibida, afirma Alcaldesa .

La alcaldesa de la Venustiano Carranza, Evelyn Parra, prometió que para finales de año quedará prohibida la venta de animales en el Mercado de Sonora, tras una resolución judicial.

La morenista advirtió a los locatarios que deberán cambiar el giro mercantil para acatar lo dispuesto por el Tribunal de Justicia Administrativa, o de lo contrario, serán clausurados.

La funcionaria garantizó que para enero de 2026, ya no exista la venta de animales en el Mercado de Sonora.

Parra acudió al informe de gobierno de Clara Brugada el 12 de octubre, donde afirmó que comerciantes han dejado de vender animales en el reconocido mercado ubicado en el área de la colonia Merced Balbuena.

Sin embargo, reconoció que algunos locatarios piensan presentar amparos contra la resolución promovida por organizaciones animalistas.

Dijo que en ese lugar, al menos 80 locales venden diversas especies. Tras las observaciones, señaló, unos han preferido vender alimentos o accesorios. También reconoció que los vendedores "están conscientes" y que ha habido diálogo con ellos sobre el tema.

Celebra la organización "Va por sus derechos"

Tras el posicionamiento de la alcaldesa, Evelyn Parra, sobre la prohibición de venta de animales en el Mercado de Sonora, la organización "Va por sus derechos", celebró que se haya fijado una fecha para el caso.

"Estamos muy satisfechos de que después muchos años de lucha contra la venta de animales en el Mercado de Sonora, por fin las autoridades hayan fijado una fecha y postura", se indicó en una publicación en Facebook.

La organización animalista dijo que ellos promovieron los recursos ante autoridades judiciales y ahora corresponde a las autoridades cumplir con lo resuelto.

"Va por sus derechos" inició un procedimiento ante el tribunal superior Administrativo y la Suprema Corte de Justicia, que dio sentencia positiva", añadieron.

"El resto de la ejecución corresponde a las autoridades competentes en la materia, sin demeritar el trabajo y la labor de nuestros antecesores y todo aquel que se sumó a esta causa en la que quienes verdaderamente importan son los animales", se abundó.

Afirman que prohibición será en toda la CDMX

"Va por sus derechos" también informó que la prohibición de venta de animales será en todos los mercados de la capital del país, según la última resolución de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa al amparo 1547/2023.

Noticia relacionada: Amparo Prohíbe Venta de Animales en el Mercado de Sonora

"Esta resolución se otorga el día 14 de agosto de 2025, las autoridades fueron notificadas el día 20 de agosto del 2025 y aunque cabe mencionar que se ingresaron diversas solicitudes, el tribunal dio por finalizados los términos, acabando así con la venta de animales en TODOS los mercados de la Ciudad de México", apuntó.

Según la organización, ya se dieron por finalizados los términos y ahora se dispuso lo siguiente:

Se otorga protección a los animales como seres sintientes.

Se obliga a las autoridades a ejecutar y protegerlos.

Se aclara que no hay violación a derechos humanos, descartando con esto futuras inconformidades.

La batalla por el agravio de las especies en el Mercado de Sonora

En octubre de 2023, N+ publicó que el juez Cuarto en Materia Administrativa admitió un amparo para rescatar y prohibir la venta clandestina de animales en el Mercado de Sonora, ante las denuncias de maltrato que existen en ese sitio ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

A pesar de que desde hace años se han denunciado las terribles condiciones en las que viven las especies que se ofertan en ese lugar, aquella fue la primera vez que un instrumento jurídico avanzó en el Poder Judicial por tal motivo.

El amparo 1547/2023, interpuesto por la organización "Va por sus Derechos", pidió al juez de la Ciudad de México que no se permita la venta de animales dentro de este inmueble por ser un acto violatorio de leyes en agravio de las especies.

Unos ocho meses antes del recurso judicial, FORO y N+ documentaron el hacinamiento y crueldad animal, así como la venta de especies exóticas al interior del Mercado de Sonora, pese a estar prohibido en la Ley General de Vida Silvestre.

El 4 de noviembre del 2021, se registró un incendio en el inmueble, el cual evidenció el preocupante estado en el que vivían los animales.

Historias recomendadas:

ASJ