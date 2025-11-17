Camioneta se Incendia en Constituyentes y Reforma, CDMX; Video del Momento  

La mañana de este lunes, 17 de noviembre de 2025, una camioneta se incendió en Constituyentes, a solo unos metros de Paseo de la Reforma, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX).

El equipo de N+ y usuarios de redes sociales compartieron videos del momento en que la camioneta se incendia.

Se encuentra cerrada la circulación sobre Constituyentes debido a que, a unos cuantos metros de Paseo de la Reforma, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos controlan el incendio de una camioneta; no se reportan lesionados.



El conductor logró orillarse al notar gran cantidad de humo que salía de la unidad, en una zona de oficinas, en dirección a Santa Fe, previo a que comenzara el incendio. Sin embargo los tripulantes de la unidad lograron salir a tiempo.

Camioneta termina calcinada

Bomberos capitalinos llegaron a la zona y controlaron el fuego; la camioneta terminó calcinada.

La zona fue cerrada a la circulación de manere preventiva; no se reportan personas lesionadas.

