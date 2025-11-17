Inicio Ciudad de México Camioneta se Incendia en Constituyentes y Reforma, CDMX; Video del Momento  

Camioneta se Incendia en Constituyentes y Reforma, CDMX; Video del Momento  

|

N+

-

 La zona de Constituyentes y Reforma fue cerrada a la circulación de manere preventiva, luego del incendio de una camioneta

Incendio de camioneta en Coanstituyentes y Reforma

Incendio de camioneta en Coanstituyentes y Reforma. Foto: N+

COMPARTE:

La mañana de este lunes, 17 de noviembre de 2025, una camioneta se incendió en Constituyentes, a solo unos metros de Paseo de la Reforma, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX).

El equipo de N+ y usuarios de redes sociales compartieron videos del momento en que la camioneta se incendia.

El conductor logró orillarse al notar gran cantidad de humo que salía de la unidad, en una zona de oficinas, en dirección a Santa Fe, previo a que comenzara el incendio. Sin embargo los tripulantes de la unidad lograron salir a tiempo.

Camioneta termina calcinada

 Bomberos capitalinos llegaron a la zona y controlaron el fuego; la camioneta terminó calcinada.

 La zona fue cerrada a la circulación de manere preventiva; no se reportan personas lesionadas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

Accidentes CDMX
Inicio Ciudad de México Video del momento en que camioneta se incendia en constituyentes y reforma cdmx