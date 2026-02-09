Video: Momento en que Camioneta de Valores Atropella a Franelero en CDMX

Una camioneta de valores que circulaba en sentido contrario y a exceso de velocidad atropelló a un franelero en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), ayer domingo 8 de febrero de 2026.

El hecho, que fue captado en video por una cámara de videovigilancia de un inmueble, ocurrió por la mañana sobre la Avenida Sauzales, en la colonia Granjas Coapa.

Según la grabación, a las 11:12 horas, el conductor de la camioneta de valores embistió al hombre que se encontraba a un lado de los carros estacionados.

Video del percance vial

En las imágenes se pudo observar que el franelero estaba guiando a un automovilista que se disponía a retirarse, cuando la camioneta de valores llegó a exceso de velocidad desde atrás, pues circulaba en sentido contrario.

La unidad golpeó en el costado al hombre y lo aventó unos metros; él intentó reincorporarse pero finalmente quedó tendido en el pavimento.

La camioneta incluso se llevó unas tablas que estaban sobre la vialidad y casi golpea también un puesto de comida que se encontraba en el sitio. Se detuvo metros más adelante del sitio del percance.

Franelero fue trasladado a hospital

Luego del impacto, varias personas se acercaron para intentar ayudar al franelero, quien tuvo que ser trasladado a un hospital para su atención médica.

Testigos del hecho reiteraron que el conductor iba en sentido contrario y a exceso de velocidad.

Mientras que en redes sociales, los usuarios señalaron que este tipo de unidades es el que más viola el reglamento de tránsito, pues refirieron que circulan a exceso de velocidad, se pasan semáforos y avanzan por carriles exclusivos del Metrobús.

