Video: Momento Exacto en que Choca Motociclista y Sale Proyectado en Iztapalapa, CDMX

Cámaras de seguridad captaron un aparatoso accidente vial ocurrido en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), donde una moto en la que viajaban dos personas se impactó contra un taxi.

En redes sociales, usuarios compartieron el video en el que se pudo ver el momento exacto del fuerte choque, que ocasionó que uno de los tripulantes de la motocicleta saliera proyectado por encima del auto y cayera al suelo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas del lunes 18 de mayo de 2026 en avenida Tláhuac y calle Educación Pública, a la altura del Metro Culhuacán, en la alcaldía Iztapalapa.

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Lesionados por fuerte accidente

La mañana de hoy, 19 de mayo de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió una tarjeta informativa en la que dio a conocer que los dos ocupantes de la moto y el conductor del taxi fueron trasladados a hospitales para su atención médica.

Detalló que el Centro de Comando y Control (C2) Oriente informó a policías capitalinos que se localizaban en la colonia Pueblo de Culhuacán sobre el choque en el cruce de las citadas vialidades, por lo que se trasladaron al sitio.

En el lugar, encontraron una motocicleta impactada a un costado de un taxi, cuyo conductor fue trasladado de inmediato al hospital.

Asimismo, coordinaron los servicios médicos para los tripulantes de la motocicleta, quienes fueron atendidos por los paramédicos y posteriormente trasladados a otro nosocomio para su atención especializada.

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Video del percance

En el video compartido en redes sociales, se observó un auto negro y un taxi blanco que esperaban el momento para poder cruzar hacia la izquierda.

Pero mientras aguardaban en medio de la vialidad, una motocicleta llegó a toda velocidad y se impactó en el costado izquierdo del taxi, justo en el área del conductor.

Entonces se apreció cuando uno de los dos tripulantes de la moto salió volando por encima del taxi y cayó a varios metros sobre el asfalto.

Mientras que el otro motociclista se golpeó contra el vehículo y cayó a un lado.

La SSC agregó que se coordinaron los apoyos para el retiro de las unidades, la limpieza del asfalto y el retiro de escombros, y así evitar otros incidentes viales en la zona.

Asimismo, se dio parte de lo ocurrido a las autoridades ministeriales para el seguimiento correspondiente.

🚨 CHOQUE ANOCHE EN TLÁHUAC 🚨



Ayer alrededor de las 9:30 pm, motociclista se impactó contra taxi en Av. Tláhuac y Calle Educación Pública, a la altura del Metro Culhuacán.#chismososdelazonasur

#Tláhuac #Culhuacán pic.twitter.com/PaRzwBaSpI — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) May 19, 2026

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Con información de N+.

spb