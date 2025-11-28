Vinculan a Proceso a 'El Goofy', Autor Intelectual del Homicidio del Abogado David Cohen en CDMX

Jorge Antonio 'N', alias El Goofy, fue vinculado a proceso hoy 28 de noviembre de 2025 por el delito de homicidio calificado del abogado David Cohen, ocurrido el 13 de octubre en la Ciudad Judicial.

El pasado 27 de noviembre se dio a conocer la detención de El Goofy, señalado como posible autor intelectual del asesinato del abogado David Cohen, en la Ciudad de México (CDMX).

Delitos que le imputan a El Goofy

Autoridades de la CDMX determinaron este viernes vincular a proceso a El Goofy, le dictaron una medida cautelar y confirmaron el delito por el que se le acusa.

El Goofy permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Oriente. De acuerdo con la Fiscalía capitalina, se le considera el presunto autor intelectual del crimen, al haber contratado a dos jóvenes para privar de la vida al abogado.

Desde el 24 de octubre pasado, autoridades buscaban a El Goofy, como el tercer involucrado en el asesinato de David Cohen.

