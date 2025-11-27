¿Quién es El Goofy, Presunto Autor Intelectual del Homicidio del Abogado David Cohen en CDMX?

Jorge “N”, “El Goofy”, es señalado de ser el presunto autor intelectual del asesinato del abogado David Cohen al exterior de Ciudad Judicial en octubre pasado. Las autoridades dieron a conocer cómo fue su detención, pero, ¿quién es Jorge “N”, “El Goofy”?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), las acciones para lograr su aprehensión estuvieron a cargo de agentes de la Policía de Investigación (PDI), luego de obtener la orden correspondiente emitida por el agente del Ministerio Público.

Noticia relacionada: Así Operaba "El Pelón", Detenido por Caso Manzo, y Quien Reclutaba en Centros de Rehabilitación

La cual fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación en la colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco

Luego de su detención, “El Goofy” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica. Con la detención de Jorge “N”, son tres los detenidos por el homicidio del abogado el 13 de octubre pasado.

Héctor “N”, quien fue detenido en flagrancia por un agente de la PDI que se encontraba en el lugar el día de los hechos.

Donovan “N”, fue aprehendido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dos días después.

Ambas personas están vinculadas a proceso por el delito de homicidio doloso y permanecen en prisión preventiva.

¿Y cuál es la importancia de la detención de “El Goofy”?

Video. Detienen a "El Goofy", Presunto Implicado en el Asesinato del Abogado David Cohen

¿Quién es “El Goofy”, implicado en asesinato del abogado David Cohen?

De acuerdo con las investigaciones sobre el crimen ocurrido en la colonia Doctores, Jorge “N”, “El Goofy”, es una pieza clave para el esclarecimiento del caso.

Por ello, luego de la detención de Héctor "N" y Donovan "N", su búsqueda se convirtió en el principal objetivo de las autoridades.

Debido a que el día del ataque contra el abogado, Donovan “N” y su cómplice, Héctor “N”, quienes aparecen en los videos que captaron el momento del homicidio, se reunieron momentos antes en una vecindad ubicada en la colonia Doctores.

En el inmueble localizado en la calle Doctor Erazo 138, en la colonia Doctores, es decir, a tan solo dos calles de distancia del lugar de los hechos, ambos sujetos se encontraron con “El Goofy”.

“El Goofy”, presuntamente “los contrató” para llevar a cabo el crimen .

. El encuentro ocurrió en la azotea del edificio, donde Donovan rentaba un cuarto.

Dicha reunión fue para que “El Goofy” les entregara las armas, les mostrara una fotografía del abogado y les brindara instrucciones del ataque.

les mostrara una fotografía del abogado y les brindara instrucciones del ataque. Uno de los implicados señaló que la primera instrucción que recibieron fue que iban a “cobrar una deuda”, y luego que solo debían “darle un susto” al abogado.

Historias recomendadas:

EPP