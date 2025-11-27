Asesinato de David Cohen: Detienen a ‘El Goofy’, Presunto Autor Intelectual del Crimen

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México confirmaron hoy, 27 de noviembre de 2025, la detención de Jorge Antonio ’N’, alias El Goofy, presunto autor intelectual del crimen del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el 13 de octubre de 2025, en Ciudad Judicial de CDMX.

En contexto: El abogado David Cohen Sacal sufrió un atentado a tiros en inmediaciones de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, ellunes 13 de octubre de 2025.

El abogado David Cohen Sacal sufrió un atentado a tiros en inmediaciones de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, ellunes 13 de octubre de 2025. De acuerdo con la Fiscalía de CDMX, el abogado David Cohen Sacal murió durante los primeros minutos del 14 de octubre de 2025, a los 48 años de edad, “a consecuencia de las lesiones producidas por disparo de arma de fuego, mientras recibía atención en un hospital privado de la Ciudad de México”.

La Fiscalía capitalina afirmó que “mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y ejercer acción penal por el delito de homicidio contra el probable responsable”.

La Fiscalía de CDMX identificó a uno de los presuntos asesinos de Cohen Sacal como Héctor ’N’, de 18 años de edad, quien fue detenido y vinculado a proceso por el homicidio del abogado.

Las autoridades también detuvieron y vincularon a proceso a Donovan ’N’ por el asesinato de David Cohen y otros delitos tres delitos, entre ellos: contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho.

Cae El Goofy

De acuerdo con la investigación, Jorge Antonio 'N', conocido como El Goofy, es señalado como el presunto responsable de planear, coordinar y apoyar a los agresores que atacaron de manera directa a Cohen Sacal, detalló este jueves la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en un comunicado.

El Goofy fue arrestado por elementos de la Policía de Investigación en la colonia Del Gas, en la alcaldía Azcapotzalco.

Posteriormente, El Goofy fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien definirá su situación jurídica.

Jorge Antonio 'N' era buscado por la autoridades, luego de la detención de Héctor 'N' y Donovan 'N', presuntamente implicados en el homicidio del abogado.

Con la detención de El Goofy, “la investigación avanza de manera firme hacia el esclarecimiento pleno del homicidio” del abogado David Cohen, señaló la Fiscalía de CDMX.

