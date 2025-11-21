Vuelca Pipa con Ácido Clorhídrico en la México-Pachuca; Conductor Se Fue con Un Solo Contenedor

La noche de este jueves 20 de noviembre, se registró un accidente en la autopista México-Pachuca, donde se vio involucrada una pipa.

Gran parte de la madrugada del viernes, los equipos de emergencia del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, trabajaron para retirar un remolque y realizar las labores de atención al siniestro.

Los hechos ocurrieron en el km 22, dirección hacia Pachuca, Hidalgo, informó la Autopista Golfo Centro, en su cuenta de X.

El contenedor, de 30 mil litros, que supuestamente llevaba ácido clorhídrico, de alguna forma se soltó del vehículo que lo transportaba y quedó volcado a un costado de la autopista.

Conductor deja remolque

De acuerdo con los primeros datos del accidente, el contenedor formaba parte de la pipa doble remolque, sin embargo, en algún punto uno de ellos se zafó y el conductor siguió su camino.

Debido al material tóxico que transportaba, las autoridades evacuaron a los vecinos para evitar algún incidente. Afortunadamente, después se descartó que llevara el tanque lleno y que hubiera algún riesgo.

Sin embargo, las labores en el lugar provocaron que la autopista fue cerrada en dirección a Pachuca, desde la caseta de San Cristóbal.

En las primeras horas de este viernes, fue reabierta la autopista y todo quedó en un susto por el accidente en el que una vez más una pipa fue la protagonista.

Por este accidente no se reportan personas heridas. El conductor del vehículo que transportaba el remolque no fue localizado.

Con información de N+

