¿Vuelve la Contingencia Ambiental por Incendios y Ola de Calor? Así Está la Calidad del Aire Hoy

El Sistema de Monitoreo Atmosférico informó hoy miércoles 29 de abril sobre la calidad del aire en el Valle de México, luego de un fuerte incendio registrado en la alcaldía Azcapotzalco y en medio de la ola de calor que afecta a la capital, con temperaturas cercanas a los 30 grados.

De acuerdo con el reporte más reciente, hasta las 17:00 horas el Índice Aire y Salud indica que, en la mayor parte de la Ciudad de México y su zona conurbada, la calidad del aire se mantiene en niveles “buenos”, lo que representa un riesgo bajo para la salud de la población.

En la capital del país, al menos 11 alcaldías registran buena calidad del aire, mientras que en cuatro demarcaciones el nivel es “aceptable”. En el caso de Cuajimalpa, no se cuenta con datos debido a que el sensor correspondiente se encuentra en mantenimiento o en movimiento.

Por su parte, en municipios del Estado de México incluidos en el monitoreo, 10 reportan calidad del aire aceptable, mientras que dos presentan condiciones similares dentro del rango identificado con color amarillo.

Cuáles son los Síntomas de un Golpe de Calor

En paralelo, durante la tarde de este día se registró un incendio de gran magnitud en una fábrica de telas ubicada en la colonia Santa Lucía, en la alcaldía Azcapotzalco. El siniestro ha generado una densa columna de humo negro, visible desde distintos puntos de la zona, lo que ha generado preocupación entre habitantes cercanos.

Las autoridades continúan con el monitoreo de la calidad del aire y la evolución del incendio.

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¿Habrá contingencia ambiental?

En este contexto, no se ha activado una contingencia ambiental, ya que los niveles de contaminación se mantienen dentro de los parámetros establecidos por las autoridades.

De acuerdo con el monitoreo de la calidad del aire, hasta el momento es buena lo cual indica un riesgo a bajo a la salud para salir a realizar actividades al aire libre.

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