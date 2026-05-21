Atienden Inundaciones en 13 Barrios y Pueblos de Xochimilco; Piden No Tirar Basura en Calles.

Autoridades de la alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, desplegaron un operativo para atender inundaciones en 13 barrios y pueblos de la demarcación, luego de las fuertes lluvias de este miércoles 20 de mayo.

En un comunicado, la Dirección General de Servicios Urbanos (DGSU) de la alcaldía informó que se movilizaron brigadas de atención en distintos puntos para revisar vialidades, alcantarillas y afectaciones derivadas de las precipitaciones.

La dependencia no detalló la cifra de anegaciones o viviendas dañadas. Sin embargo, compartió fotografías del personal en labores de desazolve y limpieza.

De ahí que llamó a la población a que no tire basura en las calles, pues los desechos bloquean el flujo del agua en las coladeras, lo que causa las inundaciones, aun cuando las lluvias sean ligeras.

"Invitamos a vecinas y vecinos a evitar tirar basura en calles, barrancas y coladeras, ya que mantener limpios nuestros espacios ayuda a prevenir encharcamientos e inundaciones", se exhortó.

La DGSU indicó que cuadrillas realizaron trabajos de limpieza y saneamiento en las áreas con mayores afectaciones, utilizando equipos tipo Vactor para retirar agua y residuos acumulados en la vía pública.

Video: Lluvias Fuertes en Xochimilco Afecta Paso en Avenida Acueducto, CDMX.

¿Cuáles fueron las zonas atendidas?

Las acciones se llevaron a cabo mientras continuaban las lluvias en distintos sectores de la alcaldía, una de las zonas de la Ciudad de México que suele resentir los estragos cuando llueve.

Uno de los puntos afectados fue avenida Acueducto, en la colonia La Concha, donde el encharcamiento causó disminuyó el tránsito vehicular.

Entre las zonas atendidas estuvieron:

Pueblo de Santa Cruz Xochitepec

Barrio Xaltocan

Barrio Caltongo

Pueblo de Santa Cruz Acalpixca

Pueblo San Lucas

Barrio San Lorenzo

Barrio Santa Crucita

Moyocalco

Camino a Acoca

Barrio San Pedro

Barrio San Marcos

San Lorenzo Atemoaya

San Lorenzo La Cebada

Por su parte, personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua realizó trabajos de atención por acumulación de agua en los cruces de Xochimilco y Comercio, así como de Ejido y Comercio, en Santa Cruz Xochitepec.

Asimismo, la alcaldía pidió a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y reportar cualquier emergencia a los números oficiales de atención: 55 5675 7020 y 55 5555 8420.

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ASJ