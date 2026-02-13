Inicio Ciudad de México Restablecen Servicio en Línea 3 del Metro CDMX luego de Interrupción por Objeto Metálico en Vías

Restablecen Servicio en Línea 3 del Metro CDMX luego de Interrupción por Objeto Metálico en Vías

Debido a las maniobras para retirar el objeto, se tuvo que implementar el servicio provisional de Indios Verdes a La Raza y de Balderas a Universidad.

¿Ya Hay Servicio en Línea 3 del Metro CDMX luego de Interrupción de Servicio por Objeto en Vías?

Usuarios de la Línea 3 del Metro CDMX. Foto: N+

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro comenzó a normalizar el servicio en la Línea 3 luego de que tuviera que suspenderlo durante poco menos de una hora por un objeto metálico en vías. 

Debido a las maniobras para retirar el objeto, se implementó el servicio provisional de Indios Verdes a La Raza y de Balderas a Universidad.

Noticia relacionada: Día 2: Sigue Contingencia Ambiental por Mala Calidad del Aire en CDMX y Edomex Hoy 13 Febrero

"Se normaliza gradualmente la circulación de los trenes en la Línea 3, de Indios Verdes a Universidad, por ambos sentidos. Todas las estaciones se encuentran ofreciendo servicio", informó más tarde el Metro.

Servicio restablecido en su totalidad

Momentos después, el director general del STC Metro, Adrián Rubalcava, informó que el servicio quedó restablecido en su totalidad en la Línea 3 del Metro CDMX, de Indios Verdes a Universidad, en ambas vías.

No obstante, las aglomeraciones de usuarios afuera de las estaciones continuaban hasta cerca de las 21:00 horas de este viernes.

Al respecto, Rublacava subrayó que la circulación de los trenes "avanza de manera gradual". "A las y los usuarios, gracias por su comprensión ante esta contingencia; seguimos trabajando para brindar un servicio seguro", añadió. 

