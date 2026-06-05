Prevén “Temperaturas Superiores a lo Normal”: ¿Cuándo se Espera Estrés Térmico?

La Organización Meteorológica Mundial (OMM, por sus siglas en inglés) alertó por "temperaturas superiores a lo normal". Te decimos cuándo se espera estés térmico.

Qué es el estrés térmico: Se refiere a la acumulación de calor corporal, ya sea generado internamente por el uso muscular o externamente por el ambiente. Ocurre cuando el calor que el cuerpo absorbe del ambiente supera su capacidad para disiparlo, de acuerdo con Copernicus, el programa de la Unión Europea de observación y monitorización de la Tierra.

Copernicus señala que el estrés por calor generalmente se debe a una combinación de factores, como son:

Altas temperaturas ambientales, humedad, actividad física e ingesta insuficiente de líquidos.

Además, diversos factores influyen en la capacidad del cuerpo humano para mantener su temperatura corporal dentro de ciertos límites.

¿Cuándo se espera estrés termico?

La OMM indicó que para la temporada de junio a agosto, los pronósticos prevén un predominio casi universal de temperaturas superiores a lo normal en prácticamente todo el planeta.

Lo que incrementará el riesgo de estrés térmico y agrava los peligros en algunas regiones, además de acelerar el desarrollo de sequías donde disminuyen las precipitaciones.

Con información de N+

Rar