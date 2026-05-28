Las Lluvias Fuertes y la Onda de Calor Prevalecerán en Gran Parte del País

El Servicio Meteorológico Nacional informó que también se esperan tolvaneras y calor intenso en 11 entidades del territorio nacional

Un hombre se cubre de la lluvia en TlaxcalaFoto: Cuartoscuro

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Prepárate para un clima extremo: lluvias fuertes y calor intenso en 11 estados de México. Infórmate sobre las condiciones en tu área.

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