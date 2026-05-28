Las Lluvias Fuertes y la Onda de Calor Prevalecerán en Gran Parte del País

Para este jueves 28 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes en el golfo de México, el Pacífico y el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán.

Además, las autoridades meteorológicas esperan lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Por otra parte, el frente frío (fuera de temporada) en el noroeste del territorio nacional y otros fenómenos climáticos originarán rachas de viento de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en el norte de México.

Simultáneamente, un canal de baja presión al interior del país originará lluvias y chubascos en estados del noreste, centro y occidente del territorio mexicano.

Finalmente, se mantendrán las temperaturas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor 11 entidades del Pacífico y sureste mexicano.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (noreste, este y sur), Tabasco (este), Campeche (norte, oeste y suroeste) y Yucatán (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca (norte, este y sur), Veracruz (sur) y Quintana Roo (este, oeste y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (sureste) y Guerrero (este y costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Colima y Jalisco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Guanajuato y Querétaro.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Sinaloa (norte y centro), Nayarit (norte), Colima (este), Michoacán (oeste y centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (centro y sureste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Jalisco, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Aguascalientes (oeste y sur), Guanajuato (oeste y noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este) y Estado de México (suroeste).

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado con bruma y ambiente fresco a templado.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México; mismos que estarán acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

Con información de Conagua

ICM