Caballos Sueltos Genera Movilización Policiaca al Poniente de Torreón

La presencia de dos caballos sueltos en los bulevares de la zona del poniente en Torreón, generó la inmediata movilización de diferentes corporaciones de seguridad y emergencia. Los hechos ocurrieron en la calle Melchor Múzquiz, cerca del Parque Fundadores, entre las calles Constitución e Independencia.

El incidente fue reportado a las 6:31 horas de la mañana de este viernes 21 de noviembre, poniendo en alerta a los servicios de emergencia, ya que la presencia de animales sueltos en vías públicas, representa un riesgo significativo para la seguridad de los conductores y peatones.

Debido a la peligrosidad de la situación, se desplegaron unidades de Bomberos, agentes de vialidad y otros servicios de emergencia para controlar la situación y evitar posibles accidente. Finalmente, los caballos fueron asegurados y resguardados esperando que los dueños reclamen su pertenencia.

Un hombre chocó contra un caballo la mañana del 21 de noviembre en la carretera Parras-General Cepeda, a la altura de Parras El Alto, cuando se dirigía a dar clases al ejido Sombreretillo.

El docente y sus compañeros denunciaron que es frecuente encontrar ganado suelto en esa ruta y señalaron la falta de responsabilidad por parte de los propietarios. Hicieron un llamado a las autoridades y a los dueños del ganado para evitar nuevos accidentes en la zona.

