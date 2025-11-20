Fuertes Vientos y Granizo Provocan Severos Daños en Gimnasio y Casas de Zaragoza, Coahuila

Una fuerte tromba registrada en la comunidad de Zaragoza, Coahuila en la región de los Cinco Manantiales provocó intensa lluvia, vientos que superaron los 80 km/h, además de intenso granizo que ocasionó daños en casa, caída de árboles, postes de electricidad y la destrucción de gran parte un gimnasio en la colonia Presidentes, el cuál fue el sector más afectado.

De acuerdo con Francisco Contreras, Coordinador de Protección Civil en el Norte de Coahuila, tanto el servicio meteorológico nacional como el de Estados Unidos habían advertido sobre condiciones atmosféricas para formación de torbellinos que podrían escalar a tornados. Hasta el momento no hay reportes de personas lesionadas o fallecidas.

Autoridades de los tres niveles de gobierno evalúan los daños en la comunidad de Zaragoza para determinar el plan de apoyo y de ser necesario se dispondrá de albergues temporales en caso de que algunas familias hayan sufrido daños mayores en sus viviendas.

Conagua advierte por la posible formación de Tornados en Coahuila

Mediante las redes sociales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió sobre la posible formación de torbellinos o tornados durante la tarde de jueves 20 de noviembre en los municipios de Guerrero y Nava, Coahuila.

La dependencia informó que se pronostican lluvias, chubascos y fuertes rachas de vientos que puede alcanzar los 50 a 70 km/h, así como posible caída de granizo y formación de torbellinos y tornados en dichos municipios.

