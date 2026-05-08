Cae de Segundo Piso una Joven Durante la Madrugada en Coahuila

Una joven de 25 años resultó con diversas lesiones luego de caer de un segundo piso durante la madrugada de este 8 de mayo del 2026 en Piedras Negras, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de la ciudad.

La lesionada fue identificada como Arlen Calvillo Luna, quien fue atendida en el lugar por paramédicos y posteriormente trasladada al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, en Piedras Negras, donde permanece bajo observación médica.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 horas en un domicilio ubicado sobre la calle C, en la colonia Central, hasta donde acudieron elementos de seguridad y socorristas después recibir el reporte del incidente.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven se encontraba en el lugar cuando, por causas que aún no han sido precisadas, cayó desde un segundo piso y sufrió diversas lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Las autoridades ya tomaron conocimiento de lo ocurrido y se espera que en las próximas horas se esclarezcan las circunstancias en las que sucedió el accidente.

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Un hombre que realizaba labores de poda de un árbol sufrió una caída desde una altura considerable al interior de la Secundaria Miguel Hidalgo, ubicada en la colonia Bravo de Piedras Negras.

Luego del accidente, el trabajador permaneció inconsciente por algunos minutos, por lo que paramédicos y autoridades acudieron al lugar para brindarle atención y trasladarlo a una clínica. Se informó que las lesiones sufridas no ponen en riesgo su vida.

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