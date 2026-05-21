Camión de Ruta Choca con Camioneta en el Centro de Torreón; Hay Cuatro Lesionados

Cuatro personas lesionadas dejó un accidente vial registrado sobre la calle Mariano López Ortiz, en el centro de Torreón, la mañana de este jueves 21 de mayo. Un camión de la ruta Torreón-Coyote-Matamoros, que circulaba sobre la calle 12, fue impactado por una camioneta que transitaba por la avenida Juárez.

Tras el choque, el camión quedó atravesado sobre la vialidad, mientras que la camioneta terminó impactada contra un local de pollos rostizados. Al arribo de los cuerpos de emergencia, tres pasajeros del camión requirieron ser trasladados en ambulancias de la Cruz Roja a un hospital.

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La conductora de la camioneta también resultó lesionada, aunque no fue necesario su traslado. Agentes periciales se encargarán de determinar las responsabilidades, ya que ambos conductores aseguraban tener la luz verde del semáforo.

Elementos de Protección Civil y Seguridad Pública también acudieron al lugar para atender el reporte.

Camión mezclador de cemento choca vehículo en Torreón

Un camión mezclador de una empresa de concretos protagonizó un accidente la mañana de este 21 de mayo en la rotonda de la calzada Xicoténcatl y Ramón Méndez de la colonia Carolinas en Torreón.

Camión Revolvedora de Cemento Impacta Vehículo en Colonia Las Carolinas en Torreón.

La pesada unidad impactó por un costado a un vehículo en la rotonda, cuando intentaba incorporarse a la derecha hacia la calzada Xicoténcatl, pero no vio al vehículo que iba a un costado de él y lo impactó, dañándole la parte lateral.

El vehículo giró sobre la vialidad pero afortunadamente no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Agentes periciales tomaron conocimiento de los hechos y fincaron las responsabilidades.

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