Investigan Muerte de Ciclista Baleado en Gómez Palacio

La vicefiscalía de la región Laguna de Durango investiga el deceso de un hombre que murió luego de recibir un impacto de bala en el cráneo en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

Se informó que fue el pasado miércoles cuando las autoridades tomaron conocimiento del fallecimiento de José “N”, de 48 años, quien en un principio habría sido reportado como víctima de una caída de bicicleta.

Sin embargo, tras las investigaciones correspondientes, se determinó que el hombre presentaba una herida producida por arma de fuego. Los hechos ocurrieron en calles del fraccionamiento Los Álamos, donde la víctima fue localizada sin vida.

Las autoridades ya investigan el suceso para dar con el paradero del responsable de su muerte.

Enfrentamiento armando en Gómez Palacio deja cuatro heridos

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró en la colonia Ampliación Sacramento en Gómez Palacio, luego de un enfrentamiento armado entre civiles y elementos de la Guardia Nacional. Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, Policía Metropolitana y autoridades estatales, quienes mantuvieron acordonada la zona mientras realizaban las investigaciones correspondientes.

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De acuerdo con los reportes, un elemento de la Guardia Nacional y tres civiles resultaron lesionados durante la balacera. Autoridades señalaron que los agentes realizaban labores de investigación cuando fueron atacados a balazos, por lo que repelieron la agresión. La Fiscalía General de la República quedó a cargo de las indagatorias sobre lo ocurrido.

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