Padre de Familia Presuntamente Huye con 365 Mil Pesos para Graduación en Secundaria de Saltillo

Un fuerte conflicto se desató entre padres de familia de la Secundaria General Andrés S. Viesca en Saltillo, luego de que presuntamente uno de los integrantes del comité pro graduación desapareciera junto con 365 mil pesos destinados a los gastos de la ceremonia de graduación de 350 alumnos, programada para el mes de julio. La situación salió a la luz cuando no fueron entregadas las casacas de generación.

Este martes 19 de mayo se llevó a cabo una junta en el patio del plantel, donde estuvieron presentes el resto del comité organizador, la directora y autoridades de la Secretaría de Educación. Durante la reunión se informó sobre el faltante, la identidad del presunto responsable.

El presunto fraude generó molestia, enojo y frustración entre madres y padres de familia, quienes exigieron cuentas al comité, ya que cada alumno aportó mil 500 pesos, reuniéndose un total de 525 mil pesos para cubrir gastos como la renta del lugar, casacas, fotografías, arreglos florales y snacks, entre otros.

A pesar del faltante, las autoridades educativas garantizaron que la ceremonia de graduación no será cancelada, aunque sí se realizarán modificaciones debido a la reducción del presupuesto.

Padres denuncian al presunto responsable

Padres de familia de la Secundaria General Andrés S. Viesca y miembros del comité pro graduación del plantel, denunciaron a Roberto Carlos "N" por presunto fraude.

Se presume que, el también padre de familia, integrante del comité organizador de la graduación de la generación 2003-2006, huyó con 365 mil pesos que se pagaron para el evento y las casacas de recuerdo para más de 350 alumnos.

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Un comité de padres acudieron la tarde del 19 de mayo a la delegación sureste de la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer la denuncia, por lo que se abrió una carpeta de investigación por fraude.

Trascendió, que esta persona, Roberto Carlos "N", ya había cometido fraudes similares en otras instituciones educativas.

Secretaría de educación aclara que fiestas de graduación no son obligatorias

La Secretaría de Educación advirtió que las fiestas de graduación no son obligatorias, sino un acuerdo entre los padres de familia, ya que son ellos quienes solventan los gastos como la toga, el birrete, fotografías, salones, auditorios, entre otros.

El subsecretario de educación básica, Hugo Iván Lozano, indicó que las instituciones solo tienen obligación de hacer una ceremonia para la entrega de certificados que puede ser en las instalaciones del mismo plantel, sin que esto represente un gasto adicional para los padres de familia.

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