Motociclista Resulta Gravemente Herido tras Accidente en Bulevar Rodríguez Triana en Torreón

La noche de este lunes 18 de mayo, un fuerte accidente se registró sobre la calzada Sección 38 y el bulevar Rodríguez Triana, en el suroriente de Torreón. El incidente involucró a un vehículo, conducido por Héctor N, de 38 años, y una motocicleta manejada por Sergio N, de 23 años.

El vehículo impactó a la motocicleta, dejando gravemente lesionado a su conductor, quien presentó severas fracturas en las piernas, las cuales quedaron deformadas tras el choque.

De inmediato, el joven fue trasladado a un hospital de la localidad para su valoración médica, mientras que el conductor del vehículo fue detenido debido a la gravedad de los hechos.

Joven muere al caer de motocicleta en Saltillo

Una joven perdió la vida y un hombre resultó lesionado luego de un accidente de motocicleta registrado durante la madrugada del 16 de mayo sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza en Saltillo. De acuerdo con los primeros reportes, una falla mecánica provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y ambos ocupantes terminaran proyectados contra el pavimento.

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Paramédicos trasladaron a Dulce “N” al Hospital General, donde más tarde se confirmó su fallecimiento debido a un traumatismo craneal severo. En el mismo hecho, Miguel Ángel “N”, de 24 años, fue llevado a recibir atención médica por diversas lesiones.

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