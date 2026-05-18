Tráiler se Queda sin Frenos y Choca Camioneta de Pasajeros en Saltillo

Una carambola ocurrió cerca de las 14:00 horas sobre el libramiento Óscar Flores Tapia en Saltillo, cuando tres camiones y una camioneta de pasajeros se vieron involucrados en un accidente a la altura del bulevar Los Campestres.

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler habría perdido el sistema de frenos, por lo que el conductor perdió el control de la unidad e impactó a los otros tres vehículos que se encontraban detenidos esperando la luz verde del semáforo.

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Al lugar acudieron elementos de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja del municipio de Arteaga, quienes colocaron aserrín sobre la carpeta asfáltica debido al derrame de diésel y descartaron personas lesionadas de gravedad tras el accidente.

Tráiler se sale de la carretera y termina volcado en la autopista Premier

La mañana de este lunes se registró una volcadura sobre la autopista Premiere Nueva Rosita-Allende, a la altura del kilómetro 43, en el municipio de Allende. De acuerdo con el reporte oficial, los hechos fueron reportados alrededor de las 6:34 horas, cuando un automovilista que transitaba por el lugar, observó que un tráiler de carga había salido de la carretera y posteriormente, terminó volcado fuera de la cinta asfáltica.

Según lo informado, el reporte se retiró del lugar luego de confirmar que el operador se encontraba fuera de peligro.

El percance ocurrió en un tramo despoblado de la autopista, por lo que autoridades y cuerpos de auxilio tomaron conocimiento de los hechos para realizar las maniobras correspondientes y garantizar la seguridad en la circulación vehicular.

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