Accidente Deja Seis Personas Lesionadas en el Centro de Torreón

Seis personas resultaron lesionadas en un aparatoso accidente vial que se registró la mañana de este lunes 18 de mayo en la calzada Cuauhtémoc y la calle Arista en el centro de Torreón.

El accidente ocurrió cuando un vehículo que circulaba por la calle Arista, cortó la circulación de un automóvil compacto, por lo que fue proyectado hacia las barandas de protección de la esquina.

Al lugar arribaron corporaciones de emergencia y la Cruz Roja traslado a dos lesionados a la clínica 16 del Seguro Social. Otras cuatro personas, entre ellas un adulto mayor, fueron llevados al Centro de Justicia para ser atendidos por el médico legista.

El agente de peritos se encargó de deslindar las responsabilidades. Este es el segundo accidente en la semana registrado en la calzada Cuauhtémoc ya que el pasado jueves, una joven perdió la vida en un accidente volcadura a una cuadra de distancia de donde se registró este percance.

Volcadura en el centro de Torreón deja una mujer sin vida

Una joven perdió la vida y siete personas más resultaron lesionadas luego de un fuerte accidente vial registrado la noche del 14 de mayo en el centro de Torreón.

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El percance ocurrió sobre la calzada Cuauhtémoc, a la altura de la calle Lerdo de Tejada, donde una camioneta chocó contra otro vehículo y terminó volcada sobre una de las esquinas. Tras el impacto, varios de los ocupantes quedaron atrapados dentro de la unidad, por lo que testigos solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia.

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