Aseguran Cristal Durante Cateo de Casa en Colonia Joyas del Bosque en Torreón

La Dirección de Seguridad Pública de Torreón informó sobre un cateo realizado en una casa ubicada en la colonia Joyas del Bosque, donde presuntamente se llevaban a cabo actividades relacionadas con la venta de droga.

El operativo se efectuó durante el fin de semana en coordinación con corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, luego de que mediante una denuncia anónima se alertara sobre posibles actividades ilícitas en el inmueble.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron dos bolsas que contenían cristal, con un peso aproximado total de 40 gramos. Tras concluir las diligencias, el domicilio quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes mientras continúan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades.

Decomisan paquetes de cannabis durante cateo en Piedras Negras

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lograron el aseguramiento de 17 kilogramos de cannabis en un casa de la colonia Altamira, en la ciudad de Piedras Negras.

El operativo se realizó de forma coordinada con elementos de la Policía Civil del Estado y de la SEDENA, luego de una denuncia anónima que alertó sobre presuntas actividades ilícitas en el inmueble.

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Tras obtener una orden de cateo por parte de un juez, los agentes intervinieron la vivienda, donde localizaron varios paquetes encintados que contenían la droga.

Durante la diligencia no se reportaron personas detenidas. La droga asegurada quedó a disposición del Ministerio Público Federal, quienes realizaron las investigaciones correspondientes.

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