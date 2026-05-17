Muere Niño de 2 Años Ahogado en Quinta de Torreón

La noche de este sábado 16 de mayo, un niño perdió la vida luego de ahogarse en una quinta ubicada sobre la calle Gaviotas y Alemania, en la colonia Exhacienda Antigua Los Ángeles, en Torreón.

Los familiares trasladaron al menor en un vehículo particular para recibir atención médica en la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Al arribar al hospital, los médicos confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

El lugar fue clausurado por las autoridades, mientras que la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones correspondientes.

Muere joven ahogado en cascada de Arteaga

Un joven de 21 años perdió la vida tras ahogarse en la cascada conocida como “El Salto”, ubicada en el ejido Nuncio del municipio de Arteaga. La víctima fue identificada como José Ángel, quien había acudido al lugar acompañado de otra persona y un menor para realizar actividades en la zona.

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De acuerdo con los reportes, al acercarse a la orilla del agua el joven resbaló y cayó a una parte profunda, pese a que ninguno de los presentes sabía nadar. Un hombre que se encontraba en el sitio ingresó al agua y logró sacar el cuerpo, además de intentar reanimarlo con maniobras de RCP, aunque ya no respondió. Paramédicos confirmaron el fallecimiento.

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