Incendio Provoca Explosiones en Zona Industrial de Torreón; Bomberos Trabajan Más de 10 Horas

Un incendio registrado la noche de este 15 de mayo en la zona industrial Oriente de Torreón movilizó a elementos de Bomberos y Protección Civil. Durante más de 10 horas las corporaciones de emergencia se mantuvieron en el sitio sofocando el siniestro.

Fue alrededor de las 23:02 horas cuando se reportó el incienso al sistema de emergencias 911, una fuerte columna de fuego que salía de una empresa de materiales de residuos peligrosos alertó a trabajadores de la zona industrial.

Derivado a la acumulación de materiales se registraron diversas explosiones lo que provocó que se alargaran las horas de extinción. Bomberos de Torreón y San Pedro trabajaron de manera coordinada para lograr sofocar por completo el fuego.

Hasta el momento las autoridades continúan con los peritajes en la zona para determinar cuál fue la causa que originó el incendio.

Bomberos evacuan a tres personas y una mascota tras incendio en Torreón

La mañana del 14 de mayo se registró un incendio en una vivienda ubicada en la colonia Villa California de la ciudad de Torreón, lo que provocó la movilización de elementos de Bomberos y corporaciones de emergencia. El reporte fue recibido en una casa situada en el cruce de la calle Cabo San Agustín y Francisco Sarabia.

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Al arribar al sitio, los rescatistas lograron poner a salvo a dos hombres, una mujer y un perro que permanecían dentro del inmueble, realizando la evacuación a través de la azotea. Posteriormente, las autoridades continuaron con las maniobras para sofocar el incendio.

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