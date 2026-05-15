Maestra Denuncia a Director por Acoso Laboral en Escuela de Saltillo

El acoso laboral se desencadenó por una relación sentimental que la maestra y el director sostuvieron, en donde se advierte que hubo violencia, lo que llevó a la maestra a denunciarlo formalmente ante el Ministerio Público el pasado 23 de abril, con lo cual logró la orden de restricción.

Además de esta, el director ha acumulado denuncias y quejas por acoso laboral o sexual cometido en contra de maestras y alumnas, de la Secundaria Vasconcelos y otros planteles educativos donde ha laborado, por lo cual se mantiene bajo investigación por parte de la FGEC y la Secretaría de Educación.

La docente señala que, el Sindicado Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) protege al director, y aunque ha acumulado denuncias, las acciones que ha tomado son cambiar de plantel a las docentes y alumnas afectadas.

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¿Regresará el director denunciado a la Secundaria Vasconcelos?

El dirigente de la Sección Cinco del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dijo desconocer si el director de la Secundaria Técnica Número 74 “José Vasconcelos” va a regresar a dar clases, a pesar de las denuncias que enfrenta por acoso sexual y laboral en contra de dos docentes.

Mencionó que es un caso que lleva el departamento jurídico de la Secretaría de Educación. Mientras tanto, la maestra que denunció se encuentra en incertidumbre, ya que tiene una orden de restricción y no quiere que el director regrese al plantel donde ella labora.

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