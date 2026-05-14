Atacan a Balazos a Elementos de la Guardia Nacional en Gómez Palacio; Hay Cuatro Heridos

La tarde de este miércoles se registró una fuerte movilización policiaca en la colonia Ampliación Sacramento, en el municipio de Gómez Palacio, presuntamente derivada de un enfrentamiento entre civiles y elementos de la Guardia Nacional.

Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) y Policía Metropolitana.

Las corporaciones de seguridad tenían acordonada la zona de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre los hechos ocurridos.

Un elemento de la Guardia Nacional y tres Civiles resultaron heridos durante la balacera

Luego de la recopilación de información relacionada a los hechos registrados el 13 de mayo en la colonia El Sacramento de Gómez Palacio, se confirmó que en un elemento de la Guardia Nacional y Tres Civiles resultaron lesionados luego del enfrentamiento armado.

De acuerdo con información proporcionada por voceros de la Guardia Nacional, elementos se encontraban realizando trabajos de investigación en un vehículo, cuando observaron que estaban siendo grabados por varias personas del lugar para después ser agredidos con arma de fuego.

Ante la agresión los elementos la repelieron dejando un saldo de tres civiles lesionados así como también un elemento de la Guardia Nacional. Debido al atentado que se tuvo con la dependencia, la Fiscalía General de la República (FGR) fue la encargada de la recopilación de los hechos.

Sujetos a bordo de motocicleta disparan contra casa y matan a niño en Gómez Palacio

La noche del 8 de abril, un niño de 7 años perdió la vida después de un ataque armado registrado en el fraccionamiento Urbi Villas del Cedro en Gómez Palacio. Los hechos ocurrieron sobre la calle Eucalipto, donde sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra una casa.

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De acuerdo con las investigaciones, el menor circulaba en una bicicleta cerca del lugar cuando fue alcanzado por uno de los disparos. En el mismo ataque, una mujer identificada como Cinthya de 37 años, resultó lesionada en una pierna y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

FGED Captura a Sospechosos por Ataque Armado que Dejó a Niño Sin Vida en Gómez Palacio

Tras la agresión, los responsables escaparon a bordo de motocicletas, lo que provocó un operativo de búsqueda por parte de corporaciones de seguridad. Posteriormente, agentes de la Policía Investigadora lograron identificar y detener a Carlos Román “N” y Axel Vázquez “N”, señalados como responsables del crimen.

Luego del proceso judicial, ambos recibieron una sentencia de 35 años por el homicidio del menor y el delito de homicidio calificado en grado de tentativa contra la mujer lesionada.

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