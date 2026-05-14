Sujeto Mata a Perro y Golpea a Policías con Ladrillos en Piedras Negras

Un sujeto intoxicado fue denunciado por familiares y vecinos de la colonia Acoros, en Piedras Negras, esto después de matar a un perro y golpear con ladrillos a dos policías municipales. Finalmente, fue detenido y judicializado ante un juez de control.

Vecinos de la colonia Acoros denunciaron a un sujeto completamente intoxicado como el responsable de dañar autos y viviendas a pedradas, además de matar brutalmente a un perro. Fueron los mismos vecinos quienes proporcionaron las grabaciones de sus cámaras de seguridad con NMás.

Los hechos se registraron sobre la calle Mar Mediterráneo, entre San Antonio y Villa de Herrera, donde José Daniel “N”, quien tiene un largo historial de afectaciones a sus vecinos, fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), quienes también fueron agredidos a pedradas y dos de ellos resultaron con diversas lesiones.

Adriana Mata Chavarría señaló que su hermano tiene problemas de adicción al alcohol y las drogas, y que incluso ha sido denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) por ella y varios vecinos por agresiones, daños y robo en múltiples ocasiones, pero siempre lo dejan en libertad. Pidió a las autoridades que esta vez lo detengan y, si es posible, lo envíen al penal por los daños cometidos, para así poder "descansar un tiempo de él".

Otro caso de similar que generó indignación recientemente ocurrió en Gómez Palacio, donde un adolescente fue captado en video arrojando una bolsa con cachorros a un alambre de púas en la colonia Parque Hundido.

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Adolescente arroja a cachorros contra alambre de púas en Gómez Palacio

Mediante redes sociales se difundió un video en el que un adolescente arrojó una bolsa con cachorros a un alambre de púas en la colonia Parque Hundido, en Gómez Palacio. Autoridades informaron que ya mantienen contacto con el tutor del menor, quien podría recibir una multa de hasta 50 mil pesos.

La directora de Medio Ambiente y Ecología, Ilse Segura, señaló que también se propondrá terapia psicológica y servicio social para el adolescente. Además, aclaró que los cachorros ya no contaban con vida antes de los hechos.

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