Localizan Cuerpo de Hombre Sin Vida Sobre las Vías del Tren en Gómez Palacio

La mañana de este 14 de mayo del 2026 fue localizado el hombre identificado como José Luis Aguilar Guerrero, de 28 años, sin vida sobre las vías del tren en la carretera Gregorio García, a la altura del ejido El Quemado.

Según con los primeros reportes, el incidente ocurrió durante la madrugada. Fue un familiar quien encontró el cuerpo y dio aviso inmediato a las autoridades.

Al sitio arribaron elementos de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio, Policía Municipal y Bomberos, quienes acordonaron el área para preservar la escena. Cuerpos de emergencia únicamente constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), Región Laguna, tomó conocimiento del hecho y será la encargada de realizar las diligencias correspondientes para determinar si se trató de un accidente o establecer las causas del deceso.

Noticia relacionada: Muere Niña de Tres Años Después de ser Arrollada por el Tren en Saltillo

Otro accidente relacionado con el tren se registró en Saltillo, donde una mujer y sus dos hijas fueron arrolladas al intentar cruzar las vías en la colonia Omega, dejando como saldo la muerte de una menor de 3 años y dos personas más gravemente heridas.

Muere niña de 3 años arrollada por el tren en Saltillo

Durante la tarde del 13 de mayo del 2026, en Saltillo, una mujer y dos de sus hijas, fueron arrolladas por un tren cuando regresaban a su casa en la colonia Omega. Según testigos, al intentar cruzar las vías, una de las llantas de la carriola quedó atorada entre los rieles y no lograron retirarla a tiempo antes del paso de la locomotora.

Luego del accidente, las víctimas fueron trasladadas a la Clínica 2 del IMSS, donde se confirmó el fallecimiento de la menor de 3 años. La bebé de 1 año, Génesis, y su madre, Joseline, permanecen hospitalizadas en estado grave. Autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al cruzar las vías del tren.

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