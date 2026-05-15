Volcadura Deja Una Joven Sin Vida y Siete Lesionados en el Centro de Torreón

Una joven perdió la vida y siete personas resultaron lesionadas luego de una aparatosa volcadura registrada la noche de este 14 de mayo del 2026 en el centro de Torreón.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta, conducida por Víctor “N”, de 19 años, circulaba sobre la calzada Cuauhtémoc y, al llegar al cruce con la calle Lerdo de Tejada, se impactó contra un vehículo.

La camioneta terminó volcada sobre una de las esquinas de la vialidad, dejando a sus seis ocupantes prensados. Testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia al observar la magnitud del accidente.

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Muere una joven mientras recibía atención médica

Junto con Víctor viajaba Diego Téllez como copiloto, mientras que en la parte trasera iban Sebastián González, Ximena Sarmiento, Valentina Ramírez y Alma Nataly Escobedo García, de 18 años, quien lamentablemente perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital.

El vehículo era conducido por Andrea “N”, de 26 años, quien viajaba acompañada por Antonio Haro, de 78 años. Ambos también resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital de la ciudad para recibir atención médica.

Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar para realizar las labores de rescate y liberar a las personas que quedaron atrapadas dentro de la camioneta volcada. Paramédicos de distintas corporaciones brindaron atención prehospitalaria a los heridos antes de su traslado.

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