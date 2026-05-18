Trabajador Encuentra Hombre Muerto en Arroyo de Saltillo

La tarde de este lunes, autoridades realizaron el hallazgo del cuerpo de un hombre al interior de un arroyo ubicado bajo el puente cruce de eje 5 y Raymundo Cruz, en la colonia Centro Metropolitano de Saltillo. El descubrimiento ocurrió cuando un trabajador municipal efectuaba labores de limpieza en la zona.

Luego de percatarse de la presencia del hombre, el empleado dio aviso inmediato al sistema estatal de emergencias 911. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y procedieron a acordonar el área, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona no ha sido identificada y vestía una sudadera blanca y pantalón de mezclilla. Una vez concluidos los peritajes, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) donde se le determinarán las causas del fallecimiento.

Localizan a hombre sin vida dentro de un arroyo en Piedras Negras

Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y emergencia se registró la mañana del 1 de mayo en la colonia Infonavit Río Grande de Piedras Negras, luego del hallazgo de un hombre sin vida al interior de un arroyo.

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Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Seguridad Pública y Bomberos acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y acordonar el área. Las autoridades investigaron si la víctima padecía problemas de salud que pudieran haber provocado su caída.

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