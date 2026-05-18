Muere Joven y Hombre Resulta Lesionada en Accidente de Motocicleta en Saltillo

La madrugada de este sábado 16 de mayo se registró un accidente de motocicleta sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura del fraccionamiento Humberto Dávila Esquivel, donde una joven perdió la vida y un hombre resultó lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba con dirección al sur cuando una falla mecánica provocó que el conductor perdiera el control, lo que derivó en que ambos ocupantes salieran proyectados contra el pavimento.

Testigos solicitaron apoyo de emergencia al ver a la joven inconsciente en el lugar. Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) trasladaron a Dulce "N" al Hospital General, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento a causa de un traumatismo severo en la cabeza.

En el mismo hecho, Miguel Ángel "N" de 24 años, conductor de la motocicleta, fue atendido por Cruz Roja y trasladado para recibir atención médica por posibles fracturas.

Muere motociclista de la tercera edad en accidente en carretera Gómez Palacio-Jiménez

Un motociclista de 60 años perdió la vida la mañana de este 18 de mayo tras verse involucrado en un accidente sobre la carretera Gómez Palacio-Jiménez, en los carriles con dirección de norte a sur. El percance ocurrió a la altura del paradero conocido como “El Lagunero”, donde acudieron corporaciones de emergencia y elementos de seguridad para acordonar la zona.

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La víctima fue identificada como Blas Mireles, originario de Bermejillo, Durango. En el hecho también estuvo involucrada una mujer, quien permaneció bajo resguardo de las autoridades. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento de lo ocurrido y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

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