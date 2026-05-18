Muere Motociclista en Carretera Gómez Palacio-Jiménez

Un fatal accidente se registró la mañana de este 18 de mayo del 2026 sobre la carretera Gómez Palacio-Jiménez, en circulación de norte a sur, donde un motociclista murió en un aparatoso percance vial que movilizó a corporaciones de emergencia y seguridad. La víctima fue identificada como Blas Mireles Villa, de 60 años con domicilio en Bermejillo, Durango.

El hecho ocurrió a la altura del paradero conocido como “El Lagunero”, sitio donde automovilistas que transitaban por el lugar alertaron a las autoridades a través del sistema de emergencias al percatarse del accidente.

Al sitio acudieron de inmediato cuerpos de emergencia y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para asegurar la zona y brindar apoyo. Paramédicos revisaron al motociclista, aunque lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

En el incidente también se vio involucrada una mujer, quien fue resguardada por elementos de seguridad en el lugar mientras se realizaban las primeras investigaciones.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) tomó conocimiento del accidente y será la autoridad encargada de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las responsabilidades del percance y determinar cómo ocurrió el hecho. El cuerpo del motociclista fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

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Torreón:

Christian Salcido, de 21 años, murió en la Clínica 16 del IMSS después de un accidente registrado el sábado, cerca de las 21:30 horas. Circulaba en motocicleta sobre la calle Felipe Ángeles y el bulevar Venustiano Carranza, en la colonia División del Norte, cuando una camioneta presuntamente le cortó la circulación, provocando que saliera proyectado.

Ángel Cerros, de 19 años, murió en la Clínica 71 del IMSS luego de permanecer hospitalizado desde el pasado 3 de mayo. Ese día derrapó en su motocicleta sobre Prolongación Comonfort, en la colonia Luis Echeverría. A pesar de los esfuerzos médicos, no logró superar las lesiones.

Francisco I. Madero:

Arlette Salinas, una joven madre de familia, murió al ser arrollada por una camioneta la tarde del sábado. El percance ocurrió sobre el libramiento de la termoeléctrica, a la altura de la colonia Corralitos. La mujer fue trasladada a un hospital, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

San Pedro:

Edwin Roque, de 17 años, murió la tarde del domingo en el Hospital General, luego de chocar su motocicleta contra una camioneta en el puente del ejido San Miguel. Paramédicos de Cruz Roja lo trasladaron de emergencia, sin embargo, murió minutos después debido a la gravedad de sus heridas.

Lerdo:

Omar Escobar, de 45 años, murió la noche del sábado, sobre la carretera libre Gómez Palacio-Durango. Conducía una motocicleta cuando se impactó contra la parte trasera de una camioneta.

El conductor de la unidad, identificado como José Alonso “N”, de 34 años, quedó detenido. Testigos señalaron que el motociclista derrapó y posteriormente habría sido arrollado por otro vehículo que se dio a la fuga.

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