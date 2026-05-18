Evacúan a 86 Menores y 44 Trabajadores de Guardería por Fuga de Gas Natural en Torreón

Un total de 86 niños fueron evacuados de una guardería ubicada en la Colonia Abastos, luego de una fuga de gas natural registrada la mañana de este 18 de mayo del 2026 en Torreón. La situación generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de Protección Civil.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la Calzada Cuitláhuac y la Avenida Ealy Ortiz, en las instalaciones de la Guardería Jonas Salk. De acuerdo con los primeros reportes, el personal del lugar detectó un fuerte olor a gas y de inmediato activó los protocolos de seguridad, evacuando a 86 menores y 44 trabajadores hacia la Secundaria Federal número 3, ubicada a pocos metros del sitio.

Al enterarse de la situación, varios padres de familia acudieron al lugar para recoger a sus hijos, mientras elementos de Bomberos y Protección Civil realizaban las labores de inspección y aseguramiento en la zona.

Las autoridades señalaron que presuntamente una tubería subterránea de gas fue perforada durante trabajos de obra que se llevan a cabo a un costado del establecimiento, lo que provocó la fuga.

Protección Civil mantuvo resguardada el área hasta controlar el riesgo. Afortunadamente, no se reportaron menores ni trabajadores lesionados o intoxicados.

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¿Qué debo hacer si detecto olor a gas?

Según Protección Civil y cuerpos de emergencia recomiendan actuar de inmediato para evitar explosiones, intoxicaciones o incendios. Estas son las principales medidas de seguridad:

Mantener la calma y evacuar el lugar

No encender ni apagar luces, aparatos eléctricos, celulares o cualquier dispositivo que pueda generar una chispa

No prender fuego, cerillos, encendedores o cigarros

Cerrar la llave de paso del gas si es posible hacerlo sin riesgo

Abrir puertas y ventanas para ventilar el área

Alejarse del sitio y evitar permanecer cerca de la fuga

Llamar al 911 o a los cuerpos de emergencia desde un lugar seguro

No regresar al inmueble hasta que las autoridades indiquen que ya no existe peligro

En caso de presentar síntomas como mareo, dolor de cabeza, náuseas o dificultad para respirar, se debe buscar atención médica inmediata, ya que podrían ser señales de intoxicación por gas.

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