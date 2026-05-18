Colapsa Techo de Tienda en Plaza Comercial de Saltillo

El techo de una tienda cayó dentro de las instalaciones de una plaza comercial en la ciudad de Saltillo, lo que provocó la movilización de autoridades y cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos del cuerpo de Bomberos, así como de la Policía Municipal, quienes llegaron después del desplome, cuando el establecimiento ya se encontraba en operación.

Luego de los hechos, no se reportaron personas lesionadas, quedando únicamente a la espera del acta correspondiente por parte de los elementos de Protección Civil.

Colapsa estructura de bar y deja varios jóvenes lesionados en Saltillo

Un accidente ocurrido durante la madrugada del 10 de mayo en un bar de la colonia Los Pinos en Saltillo provocó la movilización de corporaciones de emergencia, luego de que parte de una estructura colapsara dentro del establecimiento.

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El desplome dejó a varios jóvenes lesionados, de los cuales cinco tuvieron que ser trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica. Tras el incidente, autoridades municipales y de Protección Civil suspendieron las actividades del establecimiento.

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