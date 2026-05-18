Liberan a Madre de Niñas Arrolladas por el Tren al Norte de Saltillo

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Joseline "N", mujer de origen guatemalteco, involucrada en un accidente ferroviario, ocurrido el pasado 13 de mayo, al norte de Saltillo, fue puesta en libertad, al no ser judicializado el caso.

De acuerdo con la autoridad, el hecho ocurrió cuando la mujer intentó cruzar las vías del tren sin percatarse de la cercanía de la locomotora, mientras acudía a una escuela primaria ubicada entre Vito Alessio Robles y Prolongación Martínez Enríquez para recoger a su hija. En el incidente, la carriola donde trasladaba a su hija fue impactada, lo que provocó que la menor saliera proyectada.

De acuerdo con información proporcionada por testigos, la carriola quedó atorada entre los rieles, lo que impidió que lograran ponerse a salvo antes del paso de la locomotora. Tras el accidente, las víctimas fueron trasladadas a la Clínica 2 del IMSS, donde se confirmó el fallecimiento de una niña de 3 años.

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Menor de 1 año fue trasladada al Hospital Materno Infantil

La otra menor, de 1 año, fue reportada en estado grave y posteriormente trasladada al Hospital Materno Infantil para continuar con su atención médica. La madre también permaneció hospitalizada tras resultar lesionada durante el percance.

Autoridades estatales iniciaron una carpeta de investigación sobre lo ocurrido. Además, la hermana mayor de las menores quedó bajo resguardo de la PRONNIF, mientras continúan las diligencias correspondientes.

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