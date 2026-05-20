CBTIS 4 de Lerdo Suspende Clases por Segunda Vez en el Año por Amenaza de Tiroteo

Por segunda ocasión en lo que va de 2026, el CBTIS 4 de Lerdo suspendió clases debido a una amenaza de tiroteo presuntamente programada para este miércoles 20 de mayo.

Los alumnos no acudieron al plantel, luego de que el aviso fuera difundido a través de redes sociales y mediante un comunicado emitido por la institución educativa.

En esta ocasión tampoco se implementó una revisión de mochilas ni se activó algún protocolo de seguridad para evitar la suspensión de actividades. Autoridades del bachillerato informaron que las clases se reanudarán de manera normal el jueves 21 de mayo, salvo que se emita un nuevo aviso en la página oficial del plantel.

Suspenden Clases en CBTIS 4 de Lerdo por Nueva Amenaza de Tiroteo

Cabe recordar que el pasado 3 de marzo se registró la primera suspensión de clases en el CBTIS 4 por una amenaza similar, situación que posteriormente provocó una ola de reportes en otros planteles de la región Laguna.

Encuentran amenaza de tiroteo escrita en los baños del CBTIS 4 en Lerdo

Las clases en el CBTIS 4 de Lerdo fueron suspendidas la del 3 de marzo luego de que se detectara una amenaza de tiroteo escrita en uno de los baños del plantel. La dirección de la escuela decidió cancelar las actividades como medida preventiva mientras se evaluaba la situación.

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Autoridades educativas informaron que el caso fue denunciado ante la Fiscalía y que se solicitó apoyo de corporaciones de seguridad. Además, se anunció que se implementaría la revisión obligatoria de mochilas para reforzar la seguridad de los estudiantes dentro de la institución.

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