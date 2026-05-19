Mueren 50 Chivas Durante Incendio de Corral en Ejido de Lerdo

Durante la tarde de este lunes 18 de mayo se registró un fuerte incendio en un corral de chivas ubicado en el ejido Sapioriz, en Lerdo, Durango, donde alrededor de 50 animales murieron durante el incidente. El siniestro movilizó a elementos del Departamento de Bomberos y corporaciones de auxilio hasta el lugar de los hechos.

El reporte ingresó cerca de las 15:00 horas y, al arribar al sitio, los rescatistas encontraron el corral completamente envuelto en llamas, a un costado de un domicilio.

Para controlar el fuego, los bomberos realizaron maniobras de sofocación utilizando aproximadamente 18 mil litros de agua. Después de más de una hora de trabajo, el incendio fue extinguido en su totalidad.

Mueren 50 Chivas Durante Incendio en Ejido Sapioriz en Lerdo.

Además de la pérdida de los animales, el fuego provocó daños considerables en la estructura del corral y en diversas maderas que se encontraban en el sitio. Paramédicos de Cruz Roja también acudieron para brindar atención a una persona que presentó una crisis de ansiedad; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.

Rescatan a perro durante incendio de casa en Torreón

Tres personas y un perro fueron puestos a salvo durante el incendio de una casa en la colonia Villa California en Torreón. El siniestro movilizó a elementos de Bomberos durante la mañana del 14 de mayo.

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Al arribar al lugar, los rescatistas realizaron maniobras para evacuar por la azotea a dos hombres, una mujer y un perro que permanecían atrapados dentro del domicilio. Tras controlar las llamas, las autoridades iniciaron las revisiones correspondientes para evaluar los daños.

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