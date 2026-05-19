Vinculan a Hombre Acusado de Matar un Perro y Golpear a Policías con Ladrillos en Piedras Negras

Un hombre presuntamente intoxicado fue detenido en la colonia Acoros, en Piedras Negras, luego de ser señalado por vecinos como responsable de causar daños en viviendas y vehículos, además de matar a un perro.

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Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y fueron atacados con ladrillos por el sujeto, dejando a dos oficiales lesionados. Tras ser asegurado, fue puesto a disposición de un juez de control.

Autoridades vinculan al presunto agresor

Posteriormente se dio a conocer que el hombre, identificado como José Daniel "N" fue vinculado a proceso por el delito de lesiones y maltrato animal luego de los hechos registrados sobre la calle Mar Mediterráneo y Villa de Herrera.

De acuerdo con las autoridades, el imputado es acusado de presuntamente haber lesionado a un elemento de la policía, además de matar a un perro durante el incidente.

El caso generó indignación entra la ciudadanía, por lo que una asociación protectora de animales presentó una denuncia formal en su contra, misma que fue integrada a la carpeta de investigación.

Después de analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, un juez determinó vincular a proceso a José Daniel "N", mientras continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

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