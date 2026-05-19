Hombre Lanza Piedra a Mujer de la Tercera Edad que Caminaba con su Nieto en Saltillo

Una mujer de la tercera edad fue agredida mientras caminaba con su nieto por una plaza pública en Saltillo. Se dio a conocer que el hecho se registró en la colonia Beta Centauro al poniente de la ciudad, cuando un hombre que estaba sentando en una banca, sin motivo aparente, tomó una piedra y la aventó directamente contra la adulta mayor.

El video que fue captado por una cámara de seguridad, se aprecia que el menor cayó al piso, al igual que la abuelita, quien comenzó a gritar pidiendo ayuda, ya que el responsable huyó después de agredir a la mujer de la tercera edad y a su nieto.

Una elemento de la Policía Municipal acudió al auxilio, pidió refuerzos y lograron detener al hombre, quien presuntamente padece de sus facultades mentales, por lo que se canalizó el caso a la Unidad de Integración Familiar del municipio.

hombre presuntamente agrede a adulta mayor en Piedras Negras

El pasado 6 de mayo, un hombre de 43 años fue detenido en la colonia Ramón Bravo, en Piedras Negras, luego de ser acusado de agredir físicamente a su madre, una mujer de 73 años. Tras el reporte, las autoridades aseguraron al presunto responsable y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

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Posteriormente, un juez de control determinó vincular a proceso a Julio César “N” por el delito de violencia familiar y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

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