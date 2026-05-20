Joven Resulta Gravemente Herido tras Ser Agredido en la Cabeza en Piedras Negras

Un joven identificado como Axel “N” de 21 años fue ingresado de urgencia al Hospital General Dr. Salvador Chavarría luego de resultar con una grave lesión en la cabeza tras ser agredido en la colonia Cumbres en Piedras Negras.

Paramédicos Trasladan al Hospital a Joven con Grave Herida en la Cabeza en Piedras Negras.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Juan Pablo Segundo y bulevar República, donde la víctima recibió un fuerte golpe en la región frontal, presuntamente provocado por una piedra o un bate, ocasionándole una herida de aproximadamente 6 cm.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladado al nosocomio donde su estado de salud es reportado como delicado. Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los presuntos responsables.

Mujer es atacada en la cara por su vecino en Torreón

Una mujer identificada como Valeria “N” resultó lesionada luego de ser atacada por un vecino durante la noche del 30 de abril en el ejido San Antonio de los Bravos en Torreón. La afectada sufrió una herida en la mandíbula que le provocó sangrado.

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De acuerdo con testigos, el presunto responsable se encontraba supuestamente bajo los efectos de sustancias tóxicas. Paramédicos y autoridades acudieron al sitio para atender la situación.

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