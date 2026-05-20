Muere Adulto Mayor Quemado al Rociarse Gasolina por Accidente en Lerdo

Este martes 19 de mayo, un adulto mayor murió luego de sufrir quemaduras en su cuerpo cuando se encontraba limpiando maleza en la colonia Las Brisas en la ciudad de Lerdo.

Fue el pasado lunes 18 de mayo, cuando Rafael de 77 años limpiaba la maleza de un terreno de su propiedad, estaba vertiendo gasolina para prender fuego, pero también le cayó en la ropa.

Esto provocó que también el hombre se prendiera en fuego, por lo que fue trasladado a la clínica 46 del Seguro Social, lugar donde a pesar de los esfuerzos médicos, perdió la vida.

El cuerpo del adulto mayor fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizarle la necropsia de ley.

Muere hombre durante incendio de casa al poniente de Torreón

Un hombre de 42 años murió durante un incendio registrado la madrugada del 23 de marzo en una casa de la colonia La Victoria en Torreón. El siniestro fue reportado por vecinos del sector, quienes solicitaron el apoyo del cuerpo de Bomberos.

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Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron a la víctima sin signos vitales dentro de la casa. De acuerdo con habitantes del sector, el hombre tenía una discapacidad física que le habría dificultado escapar del incendio.

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