Registran Desabasto de Gasolina Magna en Saltillo y Piedras Negras

Este martes se reportó escasez de gasolina magna en algunas estaciones de servicio de Saltillo. Al respecto, el empresario gasolinero Miguel Dainitín Talamás y miembro de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo informó que esto se registró en estaciones con inventario bajo.

Comentó que se trata de un retraso en la distribución de gasolina magna, la cual se espera que se regularice en los próximos días. Descartó que sea una situación generalizada que pudiera afectar el abasto de combustible a gran escala.

Por otra parte, el litro de gasolina magna en algunas estaciones ya superó los 24 pesos, pues se vende en 24 pesos con 69 centavos, mientras que la premium se mantiene en 29 pesos con 99 centavos por litro.

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Desabasto de gasolina magna en Piedras Negras

La falta de gasolina magna, conocida popularmente como “verde”, comenzó a registrarse en distintas gasolineras de Piedras Negras, situación que ha generado preocupación entre automovilistas de la región.

De acuerdo con encargados de estaciones de servicio, el desabasto se debe presuntamente a retrasos en el suministro por parte de PEMEX, lo que ha provocado que varias gasolineras operen únicamente con combustible premium.

Actualmente, el precio de la gasolina magna se mantiene alrededor de los 19 pesos por litro, mientras que la gasolina roja o premium alcanza los 24 pesos por litro.

Ante esta situación, algunos automovilistas han optado por cruzar hacia Eagle Pass para abastecerse de combustible, buscando disponibilidad y evitar contratiempos. Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial sobre cuándo podría regularizarse el suministro en la ciudad.

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